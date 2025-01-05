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New York'ta trafikte yeni dönem: Yoğunluk ücreti alınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.01.2025 16:26 Güncelleme: 05.01.2025 16:28
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New York’ta trafikte yeni dönem: Yoğunluk ücreti alınacak

ABD'deki araçlar için 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi. Buna göre sürücüler, New York'un en kalabalık meydanlarından geçerken ücret ödeyecek. Ödenen ücretler trafik sıkışıklığına göre değişiklik gösterecek.

New York Times gazetesinin haberine göre, trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla New York'ta yeni bir uygulamaya geçildi.

Bu uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.

Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeme yapacak.

Trafik yoğunluğu ücreti"nin 2028'e kadar 12 dolara, 2031'e kadar 15 dolara çıkarılması planlanıyor.

Bu uygulamayla toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

TRUMP KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.

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New York’ta trafikte yeni dönem: Yoğunluk ücreti alınacak New York’ta trafikte yeni dönem: Yoğunluk ücreti alınacak New York’ta trafikte yeni dönem: Yoğunluk ücreti alınacak
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