Washington Post’tan Trump sansürü! Ünlü karikatürist istifa etti

Washington Post'un Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes (Arşiv)

TRUMP'IN GÖZÜNE GİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLARDI?

Karikatürde WP'nin sahibi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, Los Angeles Times'ın sahibi Patrick Soon-Shiong, ABC News ile The Walt Disney Company'nin de yer aldığını vurgulayan Telnaes, son dönemde bu kişilerin Trump'ın "gözüne girmeye" çalıştığına ilişkin haberlerin yapıldığını anlattı.



Telnaes, daha önce de çizimlerinde değişiklik yapılmasının talep edildiğini ancak ilk kez bir karikatürünün içeriğinden dolayı reddedildiğini kaydederek bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkati çekti.