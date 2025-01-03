Venezuela’da muhalif lider Gonzalez’in yakalanması için 100 bin dolar ödül!

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela, şu anda İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in yakalanması için ödül verileceğini açıkladı.

Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar verileceğini taahhüt etti.

CICPC, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla aranıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Gonzalez'in Arjantin'e geçeceği ve burada Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kabul edileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Muhalif siyasetçi Gonzalez, "Arjantin'e sığınacağı" yönündeki iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi.

Gonzalez, daha önce medyaya yaptığı birkaç açıklamada, 10 Ocak 2025'de Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini duyurmuştu.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024'teki açıklamasında, Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağını belirtmiş, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayan Cabello, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.