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Suriyeli yetkililer Suudi Arabistan'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 00:13 Güncelleme: 02.01.2025 00:13
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Suriyeli yetkililer Suudi Arabistan’da!

Suriye'deki Geçici Hükümet'ten bir heyet, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaretin kapsamı ve süresi hakkında, henüz Geçici Hükümet tarafından bir açıklama yapılmadı.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab heyette yer alıyor.

Ziyaretin kapsamı ve süresi hakkında, henüz Geçici Hükümet tarafından bir açıklama yapılmadı.

Suriye geçici hükümeti Başkanı A HaberdeSuriye geçici hükümeti Başkanı A Haberde

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Suriyeli yetkililer Suudi Arabistan’da! Suriyeli yetkililer Suudi Arabistan’da! Suriyeli yetkililer Suudi Arabistan’da!
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