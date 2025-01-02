Acı bilanço: Gazze'de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi
Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 12 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 553’e yükseldi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 454 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 581'e, yaralı sayısının ise 108 bin 438'e yükseldiği bildirildi.
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