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Acı bilanço: Gazze'de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 14:01
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Acı bilanço: Gazze’de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 48 saatte 12 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 553’e yükseldi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 454 gündür devam ediyor.

Gazze'de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi (AA)Gazze'de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi (AA)

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 581'e, yaralı sayısının ise 108 bin 438'e yükseldiği bildirildi.

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Acı bilanço: Gazze’de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi Acı bilanço: Gazze’de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi Acı bilanço: Gazze’de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi

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