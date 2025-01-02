Acı bilanço: Gazze’de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 45 bin 581’e yükseldi (AA)

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 59 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 581'e, yaralı sayısının ise 108 bin 438'e yükseldiği bildirildi.