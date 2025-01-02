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Brezilya'da köprü çöktü: Ölü sayısı 12'ye yükseldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 08:55 Güncelleme: 02.01.2025 09:00
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Brezilya’da köprü çöktü: Ölü sayısı 12’ye yükseldi

Brezilya'da 22 Aralık 2024'te bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Agencia Brasil'de çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda can kaybı arttı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği olayda, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Son bulunan cesetlerin ise nehre düşen aracın içerisinden çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.

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Brezilya’da köprü çöktü: Ölü sayısı 12’ye yükseldi Brezilya’da köprü çöktü: Ölü sayısı 12’ye yükseldi Brezilya’da köprü çöktü: Ölü sayısı 12’ye yükseldi
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