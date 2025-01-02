Beşşar Esad’a suikast girişimi iddiası! Vücudunda zehir tespit edildi

Suriye diktatörü Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ile Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na Hindistan ziyareti için gelen 17 Haziran 2008 tarihli bir dosya fotoğrafı. (IHA)

Rus casusunun telegram kanalı SVR'den yapılan açıklamaya göre Esad, sığındığı Moskova'da pazar günü öğleden sonra güvenliğe halsizlik ve solunum problemlerinden şikayet etti ve tıbbi yardım çağırmasını istedi. İsteğin hemen ardından şiddetli bir öksürüğe ve boğulmaya başladı. Esad'a su verildi ve bu saldırıyı biraz boğulmayı hafifletmeye yardımcı oldu, ancak normal nefes almadaki zorluk hala iyileşmedi, buna baş ağrısı ve mide ağrıları da eklendi

"HASTANEYE YERLEŞTİRMEYİN" EMRİ

Doktorlar geldiğinde, eski Suriye cumhurbaşkanının durumu kötüleşiyordu. Beşar Esad'ın durumu derhal Rus liderliğinin temsilcilerine bildirildi. Doktorlar Esad'a ilk yardımı sağlarken, mümkün olduğunca evde tedavi etmek ve "hastayı" tıbbi kurumlara yerleştirmemek için bir emir alındı.