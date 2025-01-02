Beşşar Esad'a suikast girişimi iddiası! Vücudunda zehir tespit edildi
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın suikast girişimine uğradığı iddia edildi. Suriye’deki devrimden sonra Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçan Esad’ın burada zehirlendiği belirtildi.
Eski bir üst düzey Rus casusu tarafından yönetilen General SVR adlı Telegram kanalının haberine göre Suriye'nin devrik başkanı Beşşar Esad, kaçtığı Moskova'da suikasta uğradı.
58 yaşındaki Esad'ın Moskova'da zehirlendiği, tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.
Kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var." dedi.
Rus casusunun telegram kanalı SVR'den yapılan açıklamaya göre Esad, sığındığı Moskova'da pazar günü öğleden sonra güvenliğe halsizlik ve solunum problemlerinden şikayet etti ve tıbbi yardım çağırmasını istedi. İsteğin hemen ardından şiddetli bir öksürüğe ve boğulmaya başladı. Esad'a su verildi ve bu saldırıyı biraz boğulmayı hafifletmeye yardımcı oldu, ancak normal nefes almadaki zorluk hala iyileşmedi, buna baş ağrısı ve mide ağrıları da eklendi
"HASTANEYE YERLEŞTİRMEYİN" EMRİ
Doktorlar geldiğinde, eski Suriye cumhurbaşkanının durumu kötüleşiyordu. Beşar Esad'ın durumu derhal Rus liderliğinin temsilcilerine bildirildi. Doktorlar Esad'a ilk yardımı sağlarken, mümkün olduğunca evde tedavi etmek ve "hastayı" tıbbi kurumlara yerleştirmemek için bir emir alındı.
İlk yardım sağlandıktan sonra sağlık görevlilerine "takviye sağlık ekibi" geldi ve Esad'ın dairesi bir tedavi odasına dönüştürüldü. Rus kaynaklara konuşan doktorlara göre pazartesi akşamı Beşar Esad'ın durumu sabit, normal hissediyor.
VÜCUDUNDA ZEHİR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtildi.
Yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu tespit edildi.
KİMİN ZEHİRLEDİĞİ BİLİNMİYOR
Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nikolai Patrushev'in raporunda bildirildiği gibi, soruşturma sürüyor, ancak şu ana kadar Beşar Esad'ın zehire nasıl maruz kaldığına ilişkin bir kanıt bulunamadı.
Habere ilişkin eski Rus casusu tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da iddiaya ilişkin bir teyit gelmedi.