01 Ocak 2025, Çarşamba
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Almanya'da havai fişek kazaları: 5 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 14:03
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Almanya’da havai fişek kazaları: 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kazaları sonucu en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg ve Hamburg'da meydana gelen kazalarda yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde yapılan kutlamalara 65 bin kişi katılırken, taşkınlık nedeniyle 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında meydana gelen havai fişek kazalarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

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Almanya’da havai fişek kazaları: 5 kişi hayatını kaybetti Almanya’da havai fişek kazaları: 5 kişi hayatını kaybetti Almanya’da havai fişek kazaları: 5 kişi hayatını kaybetti

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