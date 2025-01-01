Türkiye düşmanı bu kez Ayasofya'yı hedef aldı! İngiliz siyasetçiden skandal: Yunan bayrağı ile paylaştı
Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Türkiye'nin bölgedeki rolü ve gücü birçok ülkeyi rahatsız etti. Kısa bir süre önce Türkiye'yi hedef alarak küstah paylaşımlar yapan İngiliz siyasetçi Paul Golding bu kez alçak bir paylaşıma imza attı. Golding'in, Yunan bayrağı dikili Ayasofya ve çevresinde askerlerin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. O alçak paylaşım kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti.
Daha öncede Türkiye'yi hedef alarak küstah paylaşımlar yapan İngiliz siyasetçi Paul Golding bu kez alçak bir paylaşıma imza attı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı. Açıldığı günden bu yana Türkiye pek çok kez hedef alındı ve alınmaya da devam ediyor. Buna bir örnek de İngiliz siyasetçi Paul Golding oldu.
KÜSTAH "AYASOFYA" PAYLAŞIMI!
Golding sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Paylaşımında "yakında" notu ile, tepesinde Yunan bayrağı bulunan Ayasofya ve çevresinde yabancı askerlerin bulunduğu bir fotoğrafa yer verdi.
Daha önce de Türkiye'yi hedef alan Golding, "Türkiye artık Avrupa'nın bir numaralı düşmanı" demiş ve yine tepkilerin odağına yerleşmişti.