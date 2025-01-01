Türkiye düşmanı bu kez Ayasofya’yı hedef aldı! İngiliz siyasetçiden skandal: Yunan bayrağı ile paylaştı

Daha öncede Türkiye'yi hedef alarak küstah paylaşımlar yapan İngiliz siyasetçi Paul Golding bu kez alçak bir paylaşıma imza attı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı. Açıldığı günden bu yana Türkiye pek çok kez hedef alındı ve alınmaya da devam ediyor. Buna bir örnek de İngiliz siyasetçi Paul Golding oldu.