02 Ocak 2025, Perşembe

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ABD’de gerçekleşen araçlı saldırının failinin kimliği açıklandı!

ABD'de gerçekleşen araçlı saldırının failinin kimliği açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.01.2025 22:36
ABD'nin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybetti. FBI başta saldırıyı terör eylemi olarak tanımlamasa da daha sonra yaptığı açıklamalarda araçta DEAŞ bayrağı olduğunu bildirdi. Saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yapan Şemseddin Cabbar olduğu ortaya çıktı. Saldırıda DEAŞ bayrağının yer alması kirli bir Suriye planının devreye alındığı iddialarına gündeme getirdi. Saldırının ABD'nin bölgeden çıkmaması adına "DEAŞ kılıfı" ile uluslararası kamuoyuna servis edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Yapılan bu saldırının aynı zamanda "Suriye'den çekileceğiz" açıklaması yapan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a da bir uyarı niteliğinde olabileceği değerlendiriliyor. A Haber muhabiri Mustafa Tanyeri olay yerinden canlı olarak aktardı.
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ABD’de gerçekleşen araçlı saldırının failinin kimliği açıklandı!
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