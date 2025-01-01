01 Ocak 2025, Çarşamba
ABD'de araç kalabalığa daldı! Saldırıyı canlı yayından anlattı
ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldü, 30 kişi ise yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.