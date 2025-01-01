ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldü, 30 kişi ise yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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