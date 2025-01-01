01 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD'de araç kalabalığa daldı! Saldırıyı canlı yayından anlattı
ABD’de araç kalabalığa daldı! Saldırıyı canlı yayından anlattı

ABD'de araç kalabalığa daldı! Saldırıyı canlı yayından anlattı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2025 16:03
ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Saldırganın ateş açtığı kişilerden ölen olmadı ancak iki polis memuru yaralandı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldü, 30 kişi ise yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de araç kalabalığa daldı! Saldırıyı canlı yayından anlattı
ABD saldırıdını canlı yayından anlattı
ABD saldırıdını canlı yayından anlattı
ABD’de araç kalabalığın arasına daldı
ABD'de araç kalabalığın arasına daldı
2024 yılında kim kazandı kim kaybetti?
2024 yılında kim kazandı kim kaybetti?
2024’te 8 bin 800’den fazla Filistinliye gözaltı
2024’te 8 bin 800’den fazla Filistinliye gözaltı
2024’ün en iyi haberciliği! Dünya o enkazı A Haber’den izledi
2024'ün en iyi haberciliği! Dünya o enkazı A Haber'den izledi
Japonya ve Güney Kore, 2025’e girdi!
Japonya ve Güney Kore, 2025’e girdi!
Uzak Doğu 2025’e merhaba dedi!
Uzak Doğu 2025'e "merhaba" dedi!
2025’in ilk misafiri: Belçika Dışişleri Bakanı
2025'in ilk misafiri: Belçika Dışişleri Bakanı
Avustralya 2025’e girdi!
Avustralya 2025'e girdi!
Yeni Zelanda, 2025’e merhaba dedi
Yeni Zelanda, 2025’e “merhaba” dedi
Yeni Zelanda yeni yıla merhaba dedi
Yeni Zelanda yeni yıla "merhaba" dedi
Kenetlenme deneyi için ilk roketini fırlattı
Kenetlenme deneyi için ilk roketini fırlattı
Daha Fazla Video Göster