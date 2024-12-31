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Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'den saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 17:20
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Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’den saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü. Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

PKK/YPG'li teröristlerin, 20 Aralık'tan bu yana Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırıları sürüyor.

Teröristlerin, baraj civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

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Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’den saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’den saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti Münbiç’te terör örgütü PKK/YPG’den saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
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