NATO’nun 2027’deki zirvesi Arnavutluk’ta!

NATO (AA)

Rama, "Daha da inanılmaz olanıysa 2027'de Tiran'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız. Bununla ilgili NATO'yla çalışmalara başladık." dedi.

Arnavutluk'ta gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesine ABD Başkanı'nın da katılacağını aktaran Rama, "ABD Başkanı'nın ve NATO'nun tüm liderlerinin Tiran'a gelişi aynı zamanda Arnavutluk'un uluslararası arenadaki yeni siyasi konumuyla ilgili herkese çok açık bir mesajdır. Biz küçük bir ülkeyiz, mütevazı bir ağırlığımız var, ancak bugün, tarihimizde olmadığı kadar saygı ile muamele görüyoruz." diye konuştu.

"(TİKTOK'UN YASAKLANMASI) ALDIĞIMIZ KARARDAN VAZGEÇMİYORUZ"

Rama, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un Arnavutluk'ta en az 1 yıl yasaklanma kararı hakkında da "Aldığımız karardan vazgeçmiyoruz." diyerek yasağın uygulama sürecinin 6 ile 8 hafta içerisinde başlayacağını duyurdu.

Rama, konuya ilişkin ülke çapında yapılan ankete de atıfta bulunarak, yasaklama kararının, ebeveynlerin yüzde 90'ından fazlası tarafından desteklendiğini sözlerine ekledi.

Arnavutluk'ta hükümet, 14 yaşındaki bir çocuğun 18 Kasım'da, sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından akranı tarafından öldürülmesiyle ülke de yaşanan tartışmaların ardından, TikTok'un 2025 itibariyle en az 1 yıllığına ülkede yasaklandığını duyurmuştu.