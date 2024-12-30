İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı: 11 ölü
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda, Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığı belirtildi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.