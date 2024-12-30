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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı: 11 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 10:03
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İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı: 11 ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda, Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığı belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

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İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı: 11 ölü İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı: 11 ölü İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı: 11 ölü

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