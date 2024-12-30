ABD’nin eski başkanı Jiimy Carter hayatını kaybetti! El Kaide’nin kuruluşunda da var Bosna kasabıyla aynı karede de

9 Kasım 1979 tarihli bu fotoğrafta, İslamcı radikallerin Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenlemesi sırasında rehin alınanlardan biri, gözleri bağlı ve elleri bağlı bir şekilde, İranlı rehineciler tarafından Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin dışında kalabalığa gösteriliyor. Başkan Carter, İran'daki Amerikan rehinelerinin serbest bırakılmasını sağlamaya çalışıyordu. Ronald Reagan göreve başlayana kadar serbest bırakılmadılar. (AP)

CAMP DAVID ANLAŞMALARINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Carter 1978 yılında dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında 12 gün süren gizli pazarlıkların ardından 17 Eylül 1978'de Camp David'te imzalanan antlaşmaya öncülük etti. Carter'ın gözetiminde gerçekleşen antlaşmanın ardından Mısır, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ve Arap ülkesi oldu.