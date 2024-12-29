Uçak kazasında hayatını kaybeden 24 Azerbaycan vatandaşının naaşı Bakü'de
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında yaşamını yitiren 24 Azerbaycan vatandaşının cenazesi başkent Bakü'ye getirildi.
Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na uçakla getirilen cenazeleri, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri karşıladı.
3'ü mürettebata, 21'i yolculara ait cenazeler önce otopsi işlemine tabi tutulacak, sonra ailelerine teslim edilecek.
Olayda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi 26 Aralık'ta Bakü'ye getirilmiş ve defnedilmişti.
29 KİŞİ KURTULMUŞTU
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.
PUTİN'DEN ÖZÜR TELEFONU
AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.
Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.