Katar'dan Filistin diplomasisi: Hamas'la "Gazze'de ateşkes müzakerelerini" görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye liderliğindeki heyetle başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleriyle ilgili gelişmeler ile sürdürülebilir kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varılması imkanları ele alındı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

İSRAİL'DEN ATEŞKESİ BALTALAYACAK AÇIKLAMALAR

İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, 25 Aralık'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas ile yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine zarar verecek açıklamalar yapmakla suçlamıştı.

Katz da aynı gün Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda bulunan İsrail işgali altındaki Philadelphi Koridoru'nu ziyaretinde, "Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'in elinde kalacak ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler kontrol altında tutulan yerler olacak." demişti.

Netanyahu da 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etmişti.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.