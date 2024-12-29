Londra’da sağlıkçılar İsrail’in saldırılarını protesto etti

Britanya Filistin Forumu ve Filistin için Sağlık Çalışanları adlı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki sağlık altyapısına yönelik saldırılarını protesto etmek için kentin ünlü Piccadilly Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail karşıtı sloganlar atan eylemciler, İngiltere hükümetinden İsrail'e verdiği desteği geri çekmesini, silah satışlarını sonlandırmasını ve Gazze'deki halka gerekli desteği vermesini istedi.

Filistin bayrakları ve pankartlarla eyleme katılan yüzlerce kişiye sağlık çalışanları adına seslenen pediatri hemşiresi Monet Anas, İngiliz sağlık sistemi ve küresel sağlık sisteminin "ırkçı" olduğunu söyledi.