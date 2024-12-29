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Rus bilgisayar korsanlarından İtalyan resmi internet sitelerine siber saldırı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 15:21 Güncelleme: 29.12.2024 15:23
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Rus bilgisayar korsanlarından İtalyan resmi internet sitelerine siber saldırı

İtalya'da, Dışişleri Bakanlığı ve iki havalimanı dahil bazı resmi kurumların internet siteleri, Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "NoName057" adlı Rusya yanlısı grup, bazı İtalyan resmi kurumlarının sitelerine siber saldırı düzenledi.

Grup, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Milan'daki iki havalimanı ve bazı resmi kurumların internet sitelerinin hedef alındığını belirterek, "İtalyan Rusofoblarına (Rus karşıtlığı) hak ettikleri yanıt veriliyor." ifadesiyle saldırıyı üstlendi.

İtalyan yetkililer, saldırının uçuşlarda herhangi bir aksaklığa neden olmadığını bildirdi.

İtalya'da, şubat ve mart 2023'te de çok sayıda devlet kurumu aynı grup tarafından siber saldırıya uğramıştı.

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