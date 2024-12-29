Manş Denizi İngiltere’ye kaçan 3 göçmene daha mezar oldu

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Pas-de-Calais'ye bağlı Sangette açıklarında yerel saatle 06.00 civarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 düzensiz göçmen öldü.

Manş ve Kuzey Denizi Valiliği (Premar), taşıma kapasitesinin çok üzerinde göçmen taşıyan botun battığını ve denize düşen kişilere müdahale etmek için kurtarma ekiplerinin harekete geçirildiğini bildirdi.

MANŞ DENİZİ 76 GÖÇMENE MEZAR OLDU

Pas-de-Calais Valiliğine göre, bu yıl Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan en az 76 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Manş Denizi'ni 3 Eylül'de geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmenin ölümü, bu yıl Manş Denizi'nde kaydedilen "en ölümcül düzensiz göçmen kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

Yaklaşık 30 bin göçmen geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. İngiltere ve Fransa yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.