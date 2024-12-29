Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor

Gazze'de can kaybı 45 bin 514'e yükseldi (AA)

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği belirtildi.