Dünyanın utanç tablosu: Gazze'de can kaybı artıyor
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 450 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği belirtildi.