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Dünyanın utanç tablosu: Gazze'de can kaybı artıyor

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 15:21
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Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 450 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de can kaybı 45 bin 514'e yükseldi (AA)Gazze'de can kaybı 45 bin 514'e yükseldi (AA)

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği belirtildi.

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Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor
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