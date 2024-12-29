Pan-Afrika Parlamentosu’ndan Mozambik halkına itidal çağrısı

PAP Güney Grubu Başkanı Duduzile Zuma-Sambudla, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'te yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyulduğunu belirterek "Şiddeti kesin bir dille kınıyor ve Mozambik halkını itidal göstermeye, sakin kalmaya ve anlaşmazlık yerine diyaloğa öncelik vermeye çağırıyoruz." dedi.

Zuma-Sambudla, PAP'ın Mozambik halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, Mozambik'teki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını, mevcut sorunları yapıcı bir diyalog yoluyla çözmeye çağırdı.

Siyasi istikrarsızlıkların bölgede ekonomik istikrarsızlıklara yol açtığına işaret eden Zuma-Sambudla, yaşanan olayların insanları yerinden vazgeçmeye zorladığını ve bölgesel entegrasyonu tehdit ettiğini kaydetti.

Zuma Sambudla, AfB'yi Mozambik'te barış ve refahı korumak için arabuluculuk yapmaya çağırdıklarını ifade etti.



NE OLMUŞTU?

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Maputo'daki maksimum güvenlikli bir hapishanede, 25 Aralık'ta 1500'den fazla mahkum, gardiyanları etkisiz hale getirerek firar etmişti.

Türk Hava Yolları (THY), Maputo'ya planlanan 26 Aralık'taki seferlerin ülkede yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle iptal edildiğini duyurmuştu.