Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: İsrail uluslararası hukuku çekinmeden ihlal ediyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız kaldığı ifade edildi.

İsrail'in de BMGK'nin söz konusu başarısızlığından yararlanarak Filistin halkına karşı soykırım ve tehcir suçlarına devam etmeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yaşanmaz hale getiren katliamların dozunu yükselttiği belirtildi.

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere katliam gerçekleştirilmesi ve halkın tehcir edilmesinin yanı sıra yerleşim yerleri ve hastaneleri yerle bir ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve tehcir suçları karşısında uluslararası toplumun kayıtsızlığına tepki gösterildi.

"ÇEKİNMEDEN ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

İsrail'in çekinmeden uluslararası hukuku ihlal ettiği aktarılan açıklamada, Gazze'deki soykırımın devam ettiği sürece uluslararası kurumların meşruiyetini yitirdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişini içeren BMGK'nin 2735 sayılı kararının uygulanması talebinde bulunuldu.

İSRAİL 45 BİNİ AŞKIN İNSANI KATLETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.