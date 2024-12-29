İnsanlığın bittiği son nokta! Gazze’de donarak ölen bebeklerin sayısı 5’e yükseldi!

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ZORLU YAŞAM KOŞULLARINDA HAYATLARINI İDAME ETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Havaların soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

EN AZ 46 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.