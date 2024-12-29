Rusya’dan AB hamlesi: Çok sayıda isme yasak getirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yönetiminin Rusya'ya karşı sert politikalarını sürdürdüğü kaydedildi.

LİSTE GENİŞLETİLDİ

Tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerin baskı aracı olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, AB'nin Rusya'ya karşı 15'inci yaptırım paketini 16 Aralık'ta kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rus tarafı, ülkemize girişi yasaklanan Avrupa kurumları ve AB üye devletlerinin temsilcileri listesini önemli ölçüde genişletti" denildi.