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Azerbaycan Hava Yolları Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 12:18
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Azerbaycan Hava Yolları Rusya’nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) Rusya'nın Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz kentlerine uçuşlarını durdurdu.

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yapmasıyla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz'a uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Dün de aynı gerekçeyle Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı. Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu. Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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Azerbaycan Hava Yolları Rusya’nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu Azerbaycan Hava Yolları Rusya’nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu Azerbaycan Hava Yolları Rusya’nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu
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