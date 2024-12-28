Özgür Suriye’de mezhep provokasyonu tutmadı!

Suriyeliler başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı (AA)

'BİZ HEPİMİZ BİRİZ, SORUN YOK'

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından Suriyeliler 'özgür cuma' için tarihi Emevi Camii'ne yine akın etti. Suriye'de son zamanlarda yaşanan mezhepçilik tartışmaları nedeniyle hutbede birlik mesajı verildi. Camide geniş güvenlik önlemleri alındı.

Onbinler üçüncü cuma namazı için Emevi Camii'ni doldurdu. Son dönemlerde Lazkiye, Hama ve Humus'ta yaşanan mezhepçilik kaynaklı olaylar nedeniyle hutbede birlik ve beraberlik mesajı verildi. Cuma namazı için gelen Agit Cesim, "Yeni hükümet çok güzel. Mezhepçiliği İranlılar çıkarıyor. Biz hepimiz biriz. Birlikte yaşıyoruz. Aramızda sorun yok" dedi.

ŞEBBİHA ELEBAŞI ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'de devrik Baas rejiminde işlenen savaş suçlarının öne çıkan isimlerinden Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, Humus ilinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Humus'ta, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen çatısında, en fazla katliama karışan elebaşlarından biri olarak öne çıkan Ali, muhaliflerle bağlantılı isimlerin öldürülmesi ve kaçırılması gibi faaliyetler de yürütmüştü.