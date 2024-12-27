Sadece adı Özgür! Esad rejiminin korkunç yüzü
Muhalif grupların başlattığı özgürlük operasyonunun ardından 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Suriye’den kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesinin ardından 'Özgür Filistin' ve 'Mezze' hapishanelerini A Haber görüntüledi.
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Sednaya hapishanesindeki zulüm gün yüzüne çıkmıştı. Bir çok mahkumun akıl hastası olduğu hapishanede binlerce kişinin kötü şartlarda tutuklu olduğu görülmüştü.
Sednaya hapishanesi Esad rejiminin kötülük merkezlerinden sadece bir tanesini oluşturuyor. Şam'da bulunan diğer cezaevlerinde de işkence, tecavüz ve hukuksuz tutuklamaların merkezleri halinde.
SADECE ADI ÖZGÜR
Şam'ın merkezine çok bir yerde bulunan Özgür Filistin cezaevi ismiyle dikkat çekiyor. İsminde "Özgür" ifadesi kullanılmasına rağmen bu hapishanede binlerce mahkum özgürlüğünü kaybetti. Kötü şartlarda tutulan binlerce mahkum yetersiz gıda ve kötü muameleye maruz kaldı.
KÖTÜLÜK MERKEZİ!
Şam Uluslararası Havaalanı kompleksi içerisinde bulunan Mazze hapishanesi adeta kötülüğün merkezi haline geldi. Yaklaşık 40 metrekare koğuşlarda 200 mahkumun tutulduğu hapishanede, tek kişilik hücrelere ise 10 mahkum yerleştirildi.
İLAÇ KULLANARAK İSTİSMARDA BULUNDULAR
Mazze hapishanesinde gardiyanları kaldığı bölümlerde çok sayıda cinsel gücü arttırıcı ilaçlar bulundu. Yerel kaynaklar gardiyanların bu ilaçları kullandıktan sonra kadın mahkumlara tecavüz edildiğini söyledi. Ayrıca Mazze hapishanesinde kadın koğuşlarının olduğu bölümde yer alan banyonunda duvarında delik açan gardiyanlar bu noktadan mahkumları izledi.
SABUNLA DUVARLARA DUA YAZILDI
Birçok kötü muameleye maruz kalan mahkumlar temizlik için kendilerine verilen sabunlarla koğuşların duvarlarına dua yazdı.
Hapishanenin hemen hemen her koğuşunda yer alan duaların yanısıra Zülfikar kılıcı çizimleri de olduğu görüldü.
TELEFONA KUNDAKLANMIŞ PATLAYICI
Mazze hapishanesinde bir çok bomba düzeneği de bulundu. Cep telefonlarına gizlenen bomba düzenekleri uzaktan patlatmaya uygun şekilde tasarlandı. Bu düzeneklerin nerelerde kullanıldığı ise bilinmiyor.