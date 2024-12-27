27 Aralık 2024, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Sadece adı Özgür! Esad rejiminin korkunç yüzü

Sadece adı Özgür! Esad rejiminin korkunç yüzü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 11:30 Güncelleme: 27.12.2024 12:38
ABONE OL
Sadece adı Özgür! Esad rejiminin korkunç yüzü

Muhalif grupların başlattığı özgürlük operasyonunun ardından 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Suriye’den kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesinin ardından 'Özgür Filistin' ve 'Mezze' hapishanelerini A Haber görüntüledi.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Sednaya hapishanesindeki zulüm gün yüzüne çıkmıştı. Bir çok mahkumun akıl hastası olduğu hapishanede binlerce kişinin kötü şartlarda tutuklu olduğu görülmüştü.

ESAD'IN ÖLÜM MERKEZİ! A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

Sednaya hapishanesi Esad rejiminin kötülük merkezlerinden sadece bir tanesini oluşturuyor. Şam'da bulunan diğer cezaevlerinde de işkence, tecavüz ve hukuksuz tutuklamaların merkezleri halinde.

ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)

SADECE ADI ÖZGÜR

Şam'ın merkezine çok bir yerde bulunan Özgür Filistin cezaevi ismiyle dikkat çekiyor. İsminde "Özgür" ifadesi kullanılmasına rağmen bu hapishanede binlerce mahkum özgürlüğünü kaybetti. Kötü şartlarda tutulan binlerce mahkum yetersiz gıda ve kötü muameleye maruz kaldı.

ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)

KÖTÜLÜK MERKEZİ!

Şam Uluslararası Havaalanı kompleksi içerisinde bulunan Mazze hapishanesi adeta kötülüğün merkezi haline geldi. Yaklaşık 40 metrekare koğuşlarda 200 mahkumun tutulduğu hapishanede, tek kişilik hücrelere ise 10 mahkum yerleştirildi.

ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)

İLAÇ KULLANARAK İSTİSMARDA BULUNDULAR
Mazze hapishanesinde gardiyanları kaldığı bölümlerde çok sayıda cinsel gücü arttırıcı ilaçlar bulundu. Yerel kaynaklar gardiyanların bu ilaçları kullandıktan sonra kadın mahkumlara tecavüz edildiğini söyledi. Ayrıca Mazze hapishanesinde kadın koğuşlarının olduğu bölümde yer alan banyonunda duvarında delik açan gardiyanlar bu noktadan mahkumları izledi.

ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)

SABUNLA DUVARLARA DUA YAZILDI

Birçok kötü muameleye maruz kalan mahkumlar temizlik için kendilerine verilen sabunlarla koğuşların duvarlarına dua yazdı.

Hapishanenin hemen hemen her koğuşunda yer alan duaların yanısıra Zülfikar kılıcı çizimleri de olduğu görüldü.

ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)ʺÖzgür Filistinʺ ve ʺMezzeʺ hapishanelerinden kan donduran görüntüler (AHABER ARŞİV)

TELEFONA KUNDAKLANMIŞ PATLAYICI

Mazze hapishanesinde bir çok bomba düzeneği de bulundu. Cep telefonlarına gizlenen bomba düzenekleri uzaktan patlatmaya uygun şekilde tasarlandı. Bu düzeneklerin nerelerde kullanıldığı ise bilinmiyor.

Elinde sadece fotoğrafı var...Elinde sadece fotoğrafı var... ELİNDE SADECE FOTOĞRAFI VAR...
Sednaya’da ölenler için gıyabi cenaze töreniSednaya’da ölenler için gıyabi cenaze töreni SEDNAYA'DA ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE TÖRENİ
Sednaya Hapishanesi’nde sönen hayatlar!Sednaya Hapishanesi’nde sönen hayatlar! SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDE SÖNEN HAYATLAR!
Yüzlerce kişi cezaevine gömüldüYüzlerce kişi cezaevine gömüldü "YÜZLERCE KİŞİ CEZAEVİNE GÖMÜLDÜ"
Sednaya: Modern çağın Nazi kampı!Sednaya: Modern çağın Nazi kampı! SEDNAYA: MODERN ÇAĞIN NAZİ KAMPI!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör