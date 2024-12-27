Sadece adı Özgür! Esad rejiminin korkunç yüzü

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Sednaya hapishanesindeki zulüm gün yüzüne çıkmıştı. Bir çok mahkumun akıl hastası olduğu hapishanede binlerce kişinin kötü şartlarda tutuklu olduğu görülmüştü.

Sednaya hapishanesi Esad rejiminin kötülük merkezlerinden sadece bir tanesini oluşturuyor. Şam'da bulunan diğer cezaevlerinde de işkence, tecavüz ve hukuksuz tutuklamaların merkezleri halinde.