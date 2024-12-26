Katil İsrail Gazze’de bir evi hedef aldı! 5 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde Delul ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 15'ten fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının söz konusu evi bombalaması sonucunda aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin bombalanan evin enkazı altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.