26 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Katil Netanyahu Husileri tehdit etti!

Katil Netanyahu Husileri tehdit etti!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 06:12
ABONE OL
Katil Netanyahu Husileri tehdit etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son haftalarda Yemen'den Tel Aviv'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artıran İran destekli Husileri tehdit etti.

Başbakan Netanyahu, Hanuka Bayramı dolayısıyla X platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Netanyahu, "Düşmanlara ve buradaki hayatımızın ipini keseceklerini düşünenlere saldırıyoruz, bu yüzden bu herkes için geçerli olacak." ifadesini kullandı.

Husilere yönelik tehditlerde bulunan Netanyahu, "Husiler de Hamas, Hizbullah, Esed rejimi ve diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek ve zaman alsa bile bu dersi tüm Orta Doğu öğrenecek." açıklamasında bulundu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör