ABD yine PKK'ya kalkanlık peşinde! Türkiye'ye yönelik skandal açıklama: "Kürtlere katliam yapacaklar"

ABD, PKK ve türevlerine desteğini sürdürürken Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara da imza atıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ABD'yi panikletti. Rejimin devrilmesi ile iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine sahip çıkan yine ABD oldu.

Türkiye'nin yükselen gücü ve bölgedeki kritik rolü ile endişelenen ABD Türkiye'yi hedef alarak skandal ötesi açıklamalarda bulunuyor. Buna örnek bir açıklamayı da ABD'li senatör James Lankford yaptı. Lankford verdiği demeçte teröristlere "Kürtler" diyerek Türkiye'nin "Kürtlere yönelik katliam" yapacağını söyledi.

ABD'li senatör Lankford'dan Türkiye'ye yönelik skandal sözler! | Ekran görüntüsü: A Haber

Terör destekçisi Lankford, Türkiye'ye attığı bu iftiranın yanı sıra ABD'nin Suriye'de kalması gerektiğini de vurgulayarak terör örgütlerine sahip çıktı. İşte Lankford'un o açıklamaları:

"Zorluk şu ki Türkler Kürtleri terörist olarak görüyor ve onlara karşı aktif bir savaş içindeler ve bu güçlere saldırabilmek için Türkiye'den kuzeydoğu Suriye'ye sınırı geçtikleri birçok kez oldu. Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri çekilirse o bölgede IŞİD'in yayılımını göreceğiz. Türkler o bölgedeki Kürtleri gerçekten katledecek. Yani o bölge aynı zamanda çok hassas bir bölge. ABD'nin ulusal bir çıkarı vardır."

ABD'li senatör Lankford'dan Türkiye'ye yönelik skandal sözler! | Ekran görüntüsü: A Haber

"TÜRKİYE'DEN ENDİŞELİYİZ"

Suriye'de Türkiye'nin etkisinden endişe duyup duymadıklarına ilişkin sorulan soruya ise Lankford, "Bu konuda çok endişeliyim. Türkiye, Esad'a karşı savaşan bazı isyancıları aktif olarak destekliyor çünkü Türkiye, bu isyancıların kendi ülkelerine doğru ilerlemesini istemiyor. " dedi ve şöyle devam etti:

"Ancak aynı zamanda nefret ettikleri Kürtlere karşı savaşmakta da çok aktifler, aslında müttefik olduğumuz için onlar bir NATO müttefiki.

ABD'li senatör Lankford'dan Türkiye'ye yönelik skandal sözler! | Ekran görüntüsü: A Haber

Türkiye uzun vadeli bir müttefik oldu ancak Erdoğan bu süreçte öngörülebilir veya tutarlı olmadı ve açıkçası barışsever olmadı. NATO müttefiki olmasına rağmen bizimle etkileşime girdiği kadar Rusya ile de etkileşime giriyor. Bu yüzden çok zor bir zaman."