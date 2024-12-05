Fransa’da Başbakan istifasını sunuyor Fransız gazeteleri Macron’u hedef aldı! Lidersiz Fransa dünya liderlerini ağırlayacak!

Fransız parlamentosu, 60 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez dün geç saatlerde hükümeti güvensizlik oylamasıyla devirmek için oy kullandı. Başbakan Michel Barnier'in görevden alınması, sol görüşlü bir ittifak ve aşırı sağın, oylama yapılmadan parlamentodan popüler olmayan bir bütçe tasarısını zorla geçirmesinin ardından onu devirmeye yemin etmesiyle gerçekleşti.

Élysée Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Perşembe akşamı ulusa hitap edeceğini söyledi.

"MACRON'A İSTİFANI SUN!"

Başbakan Pazartesi günü sosyal güvenlik finansmanı yasa tasarısını oylama yapılmadan geçirmesinin ardından, gelecek yılın kemer sıkma bütçesi konusunda çıkan anlaşmazlıkta aşırı solun getirdiği bir önerge Ulusal Meclis'te tartışıldı.

Aşırı sağın desteğiyle 577 üyeli mecliste 331 milletvekilinin çoğunluğu hükümeti devirme yönünde oy kullandı.

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Barnier'in artık Macron'a "istifa dilekçesini sunması" gerektiğini doğruladı ve oturumun kapatıldığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, göreve gelmesinin üzerinden henüz üç ay geçmişken, istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sunmak üzere Paris'teki Elysee Sarayı'na geldi.

Fransa Başbakanı Michael Barnier, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a istifasını sunmak üzere Elysee Sarayı'na geldi (AA)

"MACRON SUUDİ ARABİSTAN'DA SICAK KUMLARDA GEZİNİYORDU"

Macron, Suudi Arabistan'a yaptığı üç günlük resmi ziyaretin ardından oylama öncesinde Paris'e geri döndü. Ülkenin siyasi kriz yaşadığı çarşamba sabahı Macron'un krallığın simgesel bir turizm projesi olan Al-Ula vahasının çöl kumları arasında gezinmesi eleştirilerin hedefi oldu.

Emmanuel Macron Suudi Arabistan'da (AFP)

Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından France24, haberinde, "Ülke siyasi krizdeyken Macron sıcak kumlarda geziniyordu. Sorunlarımızdan oldukça uzakta." ifadelerine yer verdi.

Emmanuel Macron Suudi Arabistan'da (AFP)

MACRON'A İSTİFA ÇAĞRISI

Muhalif partililer, siyasi çıkmazı aşmak için Macron'un bizzat istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Ancak Macron, böyle bir senaryonun "siyasi kurgu" olduğunu söyleyerek bu çağrıları reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası istendi (Arşiv)

Aşırı sol görüşlü milletvekili Eric Coquerel, Başbakan Barnier'e karşı verilen önergenin "Emmanuel Macron'un görevinin ölüm çanı" olduğunu söyledi.

FRANSA'DA PİYASALAR "GERGİN"

France24'ün haberine göre Fransa'da piyasalar gergin, ülkede okulların kapanması ve hava ve demir yolu ulaşımının etkilenmesi tehdidiyle kamu sektöründe grevler yaşanırken, giderek artan bir kriz hissiyatı yaşanıyor.

France24 ʺFransız siyasi çıkmazı, hükümetin güven oylamasıyla devrilmesinden sonra derinleşiyorʺ başlıklı analiz yayınladı

MEMURLAR GREVE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Sendikalar, bu sonbaharda ilgili bakanlıklar tarafından önerilen ayrı maliyet azaltma önlemleri nedeniyle öğretmenler ve hava trafik kontrolörleri de dahil olmak üzere memurların perşembe günü greve gitmesini talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası istendi (Arşiv)

"O'NUN BAŞARISIZLIĞI"

Sol görüşlü günlük Liberation gazetesinin birinci sayfasında, 2027'ye kadar görevde kalacak olan Macron'un resmine yer verilerek, "O'nun Başarısızlığı" başlığı atıldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Liberation, hükümetin düşüşünü ʺGeldi, Gördü, Kovulduʺ başlığıyla taşıdı

Ayrıca Liberation, Barnier hükümetinin düşüşünün ardından "Veni, Vidi, Viré" (Geldi, Gördü, Kovuldu)" kapağı hazırladı.

FRANSA'NIN HAYSİYETİNİ İKİ PARALIK ETTİ"

Fransa'da kısa ve öz haberleriyle hitap ettiği genç kitle arasında oldukça popüler olan 20 minutes, "Barnier hükümetinin düşüşü: 'Fransa'da tarihi kaos'… Yabancı basın hükümetin düşüşü sonrası alarma geçti" başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda Fransa'ki siyasi istikrarsızlığın tüm dünya manşetlerine yer almasının sebebi şöyle açıklandı:

20 Minutes, hükümetin düşüşü ile ilgili dünya manşetlerini öne çıkardı, genç Fransızlardan Macron hükümetine ağır eleştiriler geldi

"Çünkü yedinci dünya gücünün artık bir hükümetinin olmaması sınırlarımızın ötesinde endişe vericidir. Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de basın, nasıl biteceğini kimsenin bilmediği bu durumdan kaygılı."

20 Minutes'n altında yorum yapan Fransız gençler, olanlardan Macron'u sorumlu tutarak "Fransa'nın uluslararasındaki haysiyetini iki paralık etti" yorumunda bulundu.

MACRON'UN İSTİFASI HALİNDE NE OLACAK?

Ancak Macron'un yakın zamanda istifa etmesi halinde, muhtemelen davadaki karardan önce bir ay içinde seçim yapılması gerekecek.

Başbakanlık görevi için adaylar az ve ender olsa da, sadık Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Macron'un merkezci müttefiki Francois Bayrou olası adaylar arasında.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası istendi (Arşiv)

AFP'ye konuşan çeşitli kaynaklar Macron'un yeni başbakanı hızla atamayı düşündüğünü söyledi.

"BAŞBAKAN'IN OLMAMASI UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 2019'da çıkan yangının ardından başlatılan onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak resmi törenle yeniden ibadete açılacak. Açılış törenine ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda devlet başkanı ve siyasi ismin katılması bekleniyor.

Fransa Başbakanı Michael Barnier ve Cumhurbaşkanı Emanuel Macron (AFP)

İngiliz basınında yer alan haberlerde Fransa için böylesine önemli bir diplomatik hafta sonunda başbakanının olmaması 'utanç verici bir durum' olarak değerlendirildi ve Macron'un Barnier'in yerine birini bulmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiği vurgulandı.