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Guatemala'daki Yahudi tarikatta cinsel istismar vakası! 160 çocuğun kaldığı bakım merkezine baskın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 17:05 Güncelleme: 24.12.2024 17:54
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Guatemala’daki Yahudi tarikatta cinsel istismar vakası! 160 çocuğun kaldığı bakım merkezine baskın!

Guatemala'da polisin, Yahudi tarikatı Lev Tahor'un kötü muamelelerine maruz kaldıkları şüphesiyle kurtardığı 160 çocuğun tutulduğu bakım merkezine yakınları tarafından baskın düzenlendi. Tarikat üyelerinin baskına gelen güvenilk güçlerine karşılık vermesi arbedeye yol açtı.

Guatemala'da Lev Tahor adlı Yahudi tarikatı tarafından bir çiftlikte tutulan çocukların cinsel istismara uğradığı iddiası yetkilileri harekete geçirdi.

İçişleri Bakanı Francisco Jimenez, Guatemala şehrinin güneybatısındaki Oratoria'daki çiftlik binasına cuma günü yetkililer tarafından "Lev Tahor mezhebinin bir üyesi tarafından istismara uğradığı iddia edilen 160 küçüğü kurtarmak için baskın düzenlendiğini" söyledi.

Lev Tahor tarikatı bir üye, baskında çocukları kurtarmaya gelen ekiplere zorluk çıkardı (AFP)Lev Tahor tarikatı bir üye, baskında çocukları kurtarmaya gelen ekiplere zorluk çıkardı (AFP)

TARİKAT ÜYELERİ ÇOCUKLARI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

BBC'nin haberine göre, cinsel istismar gibi kötü muamelelere maruz kaldıkları şüphesiyle devlet korumasına alınan 160 çocuğun yakınları, çocukların tutulduğu merkezin dışında toplanarak geri dönmeleri için çağrıda bulundu.

Lev Tahor'a bağlı Yahudi kadınlar baskın yapan ekiplerce götürüldü /AFP)Lev Tahor'a bağlı Yahudi kadınlar baskın yapan ekiplerce götürüldü /AFP)

Guatemala Başsavcılığı, dışarıda toplanan yaklaşık 100 tarikat üyesinin bakım merkezinin kapısını zorlayarak açtıklarını ve tutulan çocukları kaçırmaya çalıştıklarını kaydetti.

"ZORLA HAMİLELİK, KÜÇÜKLERE KÖTÜ MUAMELE..."

Savcılığın paylaştığı bilgiye göre baskın, "zorla hamilelik, küçüklere kötü muamele ve tecavüz şeklinde" insan kaçakçılığı suçlarından şüphelenilmesi nedeniyle yapıldı.

Dua eden Lev Tahor Yahudisi (AFP)Dua eden Lev Tahor Yahudisi (AFP)

Savcılığın iddiasına göre, baskın sırasında reşit olmayan birinin iskeleti bulundu.

Kargaşa sırasında polisle arbede yaşandığını belirten yetkililer, çocukların koruma altına alındığını ve güvenli yere nakledildiklerini bildirdi.

Küçücük çocuklar Guatemala ekiplerince koruma altına alındı (AFP)Küçücük çocuklar Guatemala ekiplerince koruma altına alındı (AFP)

LEV TAHOR YAHUDİLERİ KİMDİR?

1988'de İsrail'de kurulan Lev Tahor topluluğu, uzun dua seansları ve görücü usulü evlilikleri içeren Yahudi hukukunun yorumlarıyla sade bir Yahudilik biçimi uyguluyor.

Lev Tahor tarikatına bağlı Yahudi erkekler, Guatemala'da giyinişleri itibarıyla da dikkat çekiyor (AFP)Lev Tahor tarikatına bağlı Yahudi erkekler, Guatemala'da giyinişleri itibarıyla da dikkat çekiyor (AFP)

Lev Tahor (İbranice'de "Saf Kalp"), 1980'lerde kurulduğundan beri birçok adam kaçırma, çocuk evliliği ve fiziksel istismar iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Lev Tahor tarikatına bağlı Yahudi kadınlar, genellikle yüzleri de dahil olmak üzere bütün vücutlarını örterek dolaşıyor (AFP)Lev Tahor tarikatına bağlı Yahudi kadınlar, genellikle yüzleri de dahil olmak üzere bütün vücutlarını örterek dolaşıyor (AFP)

Topluluk, 2014-2017 yılları arasında Meksika ve Guatemala'ya yerleşti. 2022'de Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Guatemala sınırındaki bir Meksika polisi operasyonu, üyeleri küçüklere yönelik suistimallere katılma şüphesiyle tutuklanan bir grup çocuk ve ergeni bir Lev Tahor kampından kurtardı.

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