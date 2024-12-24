Guatemala'daki Yahudi tarikatta cinsel istismar vakası! 160 çocuğun kaldığı bakım merkezine baskın!
Guatemala'da polisin, Yahudi tarikatı Lev Tahor'un kötü muamelelerine maruz kaldıkları şüphesiyle kurtardığı 160 çocuğun tutulduğu bakım merkezine yakınları tarafından baskın düzenlendi. Tarikat üyelerinin baskına gelen güvenilk güçlerine karşılık vermesi arbedeye yol açtı.
Guatemala'da Lev Tahor adlı Yahudi tarikatı tarafından bir çiftlikte tutulan çocukların cinsel istismara uğradığı iddiası yetkilileri harekete geçirdi.
İçişleri Bakanı Francisco Jimenez, Guatemala şehrinin güneybatısındaki Oratoria'daki çiftlik binasına cuma günü yetkililer tarafından "Lev Tahor mezhebinin bir üyesi tarafından istismara uğradığı iddia edilen 160 küçüğü kurtarmak için baskın düzenlendiğini" söyledi.
TARİKAT ÜYELERİ ÇOCUKLARI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
BBC'nin haberine göre, cinsel istismar gibi kötü muamelelere maruz kaldıkları şüphesiyle devlet korumasına alınan 160 çocuğun yakınları, çocukların tutulduğu merkezin dışında toplanarak geri dönmeleri için çağrıda bulundu.
Guatemala Başsavcılığı, dışarıda toplanan yaklaşık 100 tarikat üyesinin bakım merkezinin kapısını zorlayarak açtıklarını ve tutulan çocukları kaçırmaya çalıştıklarını kaydetti.
"ZORLA HAMİLELİK, KÜÇÜKLERE KÖTÜ MUAMELE..."
Savcılığın paylaştığı bilgiye göre baskın, "zorla hamilelik, küçüklere kötü muamele ve tecavüz şeklinde" insan kaçakçılığı suçlarından şüphelenilmesi nedeniyle yapıldı.
Savcılığın iddiasına göre, baskın sırasında reşit olmayan birinin iskeleti bulundu.
Kargaşa sırasında polisle arbede yaşandığını belirten yetkililer, çocukların koruma altına alındığını ve güvenli yere nakledildiklerini bildirdi.
LEV TAHOR YAHUDİLERİ KİMDİR?
1988'de İsrail'de kurulan Lev Tahor topluluğu, uzun dua seansları ve görücü usulü evlilikleri içeren Yahudi hukukunun yorumlarıyla sade bir Yahudilik biçimi uyguluyor.
Lev Tahor (İbranice'de "Saf Kalp"), 1980'lerde kurulduğundan beri birçok adam kaçırma, çocuk evliliği ve fiziksel istismar iddiasıyla karşı karşıya kaldı.
Topluluk, 2014-2017 yılları arasında Meksika ve Guatemala'ya yerleşti. 2022'de Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Guatemala sınırındaki bir Meksika polisi operasyonu, üyeleri küçüklere yönelik suistimallere katılma şüphesiyle tutuklanan bir grup çocuk ve ergeni bir Lev Tahor kampından kurtardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: İlk gördüğünüz hayvan kişiliğinizin gizli yüzünü açığa çıkarıyor
- Engelli Personel Alımı | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı yapıyor: Başvuru şartları ve detaylar
- Göz kuruluğuna son: Evde uygulayabileceğiniz 5 doğal çözüm
- En tatlı gülümsemelere sahip burçlar: Gülümsemeleri ile ortamı aydınlatıyorlar
- MSÜ 2025 sınav başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM MSÜ sınav takvimi...
- Karaciğer sağlığını koruyan diyet önerileri: Karaciğeri temizleyen en etkili 10 besin
- Sivilce ve kuruluk sorununuz asla geçmiyorsa sebebi bu olabilir! Duşta yapılan bu basit hata kolajeni yok ediyor
- 26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor
- ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı | 50 KPSS puanı yeterli: ÖSYM 18 personel alımı şartları neler?
- Tesadüfi keşif: Saç dökülmesine kökten çözüm! Saç dökülmesini durduruyor, hızlı ve gür çıkarıyor
- Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, şartları neler? 2025 USP kariyer kapısı başvuru ekranı
- İlk fark ettiğiniz detay kişiliğinizi açığa çıkarıyor! Huzurlu mu yoksa stresli misin?