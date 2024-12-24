Guatemala’daki Yahudi tarikatta cinsel istismar vakası! 160 çocuğun kaldığı bakım merkezine baskın!

Lev Tahor tarikatına bağlı Yahudi kadınlar, genellikle yüzleri de dahil olmak üzere bütün vücutlarını örterek dolaşıyor (AFP)

Topluluk, 2014-2017 yılları arasında Meksika ve Guatemala'ya yerleşti. 2022'de Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde Guatemala sınırındaki bir Meksika polisi operasyonu, üyeleri küçüklere yönelik suistimallere katılma şüphesiyle tutuklanan bir grup çocuk ve ergeni bir Lev Tahor kampından kurtardı.