ABD'deki Starbucks işçilerinin grevi ülke çapında büyüyor!
ABD'li kahve zinciri Starbucks çalışanlarının ilk olarak Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde başlattıkları 5 günlük grev ülke çapında büyüyor. Birçok eyalete sıçrayan eylemler devam ediyor.
Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının grevinin, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'nun yanı sıra New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.
Yine aynı kapsamda Denver, Columbus ve Pittsburg gibi kentlerde de Starbucks çalışanları greve katılıyor.
Starbucks çalışanları, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını ifade ediyor.
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