ABD’deki Starbucks işçilerinin grevi ülke çapında büyüyor!

ABD'de Starbucks çalışanlarının başlattığı grev ülke geneline yayılıyor (AFP)

Yine aynı kapsamda Denver, Columbus ve Pittsburg gibi kentlerde de Starbucks çalışanları greve katılıyor.

Starbucks çalışanları, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını ifade ediyor.