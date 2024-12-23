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Kassam Tugayları'ndan İsrail güçlerine zaiyat

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 03:51
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Kassam Tugayları’ndan İsrail güçlerine zaiyat

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda işgalci İsrail güçlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 9 İsrail askerinin öldürüldüğü 3 askeri nakliye aracının da imha edildiği duyuruldu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, mensuplarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evde mevzilenen 9 kişilik İsrail gücünün TBG füzesiyle hedef aldığı, saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cibaliya'nın ortasındaki Alimi bölgesinde 3 zırhlı askeri nakliye aracının patlayıcıyla imha edildiği ve Beyt Hanun'da da benzer saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nın ortasındaki Ebu el-Ayş Caddesi'nde dün İsrailli bir subayın keskin nişancı tarafından vurulduğunu bildirmişti.

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