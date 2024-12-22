Kassam Tugayları’ndan İsrail işgal güçlerine zayiat

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da gerçekleştirilen bir saldırıda savaşçılarının 3 İsrail işgal gücünü bıçakla etkisiz hale getirip silahlarını ele geçirdiği belirtildi.

Ardından, Kassam güçlerinin bir grup İsrail işgal güçlerinin sığındığı bir eve girerek "evin kapısında 2 askeri daha silahla etkisiz hale getirdikleri" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları mensuplarının Cibaliya Kampı içinde İsrail işgal güçleriyle yakın mesafeden çatışmaya girdikleri aktarıldı.

İsrail tarafından bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.