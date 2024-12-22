22 Aralık 2024, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Kassam Tugayları'ndan İsrail işgal güçlerine zayiat

Kassam Tugayları'ndan İsrail işgal güçlerine zayiat

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 09:38 Güncelleme: 22.12.2024 09:41
ABONE OL
Kassam Tugayları’ndan İsrail işgal güçlerine zayiat

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda girilen çatışmada 5 İsrail işgal gücünü öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da gerçekleştirilen bir saldırıda savaşçılarının 3 İsrail işgal gücünü bıçakla etkisiz hale getirip silahlarını ele geçirdiği belirtildi.

Ardından, Kassam güçlerinin bir grup İsrail işgal güçlerinin sığındığı bir eve girerek "evin kapısında 2 askeri daha silahla etkisiz hale getirdikleri" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları mensuplarının Cibaliya Kampı içinde İsrail işgal güçleriyle yakın mesafeden çatışmaya girdikleri aktarıldı.
İsrail tarafından bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör