Güney Pasifik adası Vanuatu’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Deprem, 39,9 kilometre (24,7 mil) derinlikte meydana geldi.

Can kaybı veya önemli hasar meydana gelmedi.

Salı günü erken saatlerde, ada ülkesinde 7,3 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana gelmiş, 14 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu Pasifik Bölümü Başkanı Katie Greenwood, Salı günü Vanuatu'yu vuran 7.3 büyüklüğündeki depremin, özel ve kamu binaları da dahil olmak üzere mülklerde bu kadar büyük hasara yol açtığını ve bölgede daha önce hiç böyle bir hasar görülmediğini söyledi.

100 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Depremin yaklaşık 100 bin kişiyi etkilediğini söyledi.

Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Vanuatu, tektonik levha sınırlarından kaynaklanan depremlere maruz kalıyor.

Yerel halkın ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, şiddetli deprem hem konutlarda hem de kamu binalarında hasara yol açtı, birçoğu "çöktü".