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Nijer'de terör saldırısı: 4 asker yaşamını yitirdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 15:29
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Nijer’de terör saldırısı: 4 asker yaşamını yitirdi

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırında 4 asker öldürüldü.

Devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Tillaberi bölgesinin Kossey Gossou mevkisinde konuşlu askeri birlik, kimliği belirsiz terörist gruplarca saldırıya uğradı.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu saldırı, Tillaberi bölgesinde ay başından bu yana düzenlenen dördüncü saldırı oldu.

Bölgede düzenlenen terör saldırılarında 5 Aralık'ta 21 sivil, 10 Aralık'ta 10 asker, 12 Aralık'ta 39 sivil yaşamını yitirmişti.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı, 2017'den bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

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