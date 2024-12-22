Almanya'daki Noel pazarı faciasında gelişme! Tutuklandı | "Mültecilere farklı muamele" detayı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in tutuklandığı bildirildi.

Magdeburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesinin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği ifade edildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 30 Aralık'ta saldırıyla ilgili özel bir toplantı yapacağı iddia edildi.

"ARABİSTANLI MÜLTECİLERE MUAMELEDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans dün düzenlenen basın toplantısında zanlının motivasyonunun araştırıldığını belirterek, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen'in 20 Aralık'ta Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.