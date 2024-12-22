Kana doymayan katil ordusundan skandal karar! Gazze’deki soykırım genişletiliyor

İşgal ordusu İsrail kanlı saldırılarını hzı kesmeden sürmeye devam ederken her geçen farklı bir skandala imza atıyor. İsrail ordusu, saldırılarını Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma uyguladığı Beyt Hanun'un batısına doğru genişlettiğini açıkladı.

KATİL TUGAYI BEYT HUN'UN BATISINA KAYIDIRILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kfir Tugayı'nın Beyt Hanun'un batısına kaydırıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıları Beyt Hanun'un batısına genişletme kararının "bölgede terör altyapılarının varlığına ilişkin istihbaratın ardından" alındığı öne sürüldü.

SOYKIRIM BÖLGESİ GENİŞLİYOR!

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Kfir Tugayı Beyt Hanun'un batısına girmeden önce hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bölgeyi hedef aldığı aktarıldı.

7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DEKİ KATLİAM

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliy