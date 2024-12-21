Tayvan Parlamentosu'nda yüksek gerilim! Asya ülkesi Tayvan'da reform kavgası
Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekillerinin tartışmalı yasa tasarılarının oylamaya sunulmasını engellemek amacıyla parlamento salonunun girişine ve kürsüsüne koltuklarla barikat kurmasının ardından muhalefet milletvekillerinin müdahalesi sonucu ortalık savaş alanına döndü.
Asya ülkesi Tayvan parlamentosu karıştı iktidar ve muhalefet partisi arasında reform kavgası çıktı.
Tayvan Parlamentosu'nda anayasa mahkemesinin yetkilerini kısıtlayan ve devlet görevlilerinin görevden alınmasını zorlaştıran reform tasarısının oylaması sırasında büyük bir kaos yaşandı.
SANDALYELERLE GİRİŞE BARİKAT KURDULAR
İktidar partisi vekilleri, genel kurul salonunda koltuklarla barikat kurarak oylamayı engellemeye çalıştı. Ancak, muhalefetin tepkisi sert oldu. Parlamentoda arbede yaşandı. Yaşananlar, parlamento salonunu adeta savaş alanına çevirdi.
Parlamento binasının dışında toplanan iktidar yanlısı binlerce kişi ise, "Tayvan'ı savunun" sloganı atarak yasa tasarılarını protesto etti.