Suriyeli lider Şera'dan ABD'ye net mesaj! "Ülkemde uygulanan yaptırımları kaldırın"

Suriyeli lider Şera'dan ABD'ye net mesaj! ʺÜlkemde uygulanan yaptırımları kaldırınʺ (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Şera, halkın, Beşşar Esed rejiminden kurtularak bölgeyi kaos ve yabancı müdahalelerden korumada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu ifade eden Şera, savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı.

Şera, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.