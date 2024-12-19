Yemenli Husiler İsrail’i vurdu! Tel Aviv’e iki balistik füze

Yemenli Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattıklarını duyurdu. 2 balistik füzeyle Tel Aviv'i vurduklarını açıkladı.

Husilerin vurduğu bina (AFP)

İSRAİL'DEN MİSİLLEME: 9 ÖLÜ

Bu saldırıya İsrail anında misilleme yaparken Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana ve Hudeyde'ye yaptığı saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif Limanı'na saldırısında 7 ve Ras İsa'daki petrol tesislerine saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Hudeyde'nin iki bölgesine bir dizi hava saldırısı yaptığı ifade edilen haberde, Salif ve Ras İsa'da ölen 9 Yemenlinin yanı sıra çok sayıda yaralının bulunduğu aktarıldı.

Haberde, "İsrail, başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santraline 4 ve kuzeyindeki Zahban elektrik santraline 2 saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sivil Savunma ekiplerinin Haziz elektrik santralinde çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığı, Zahban'daki yangını ise söndürdüğü kaydedildi.