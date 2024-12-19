ABD’de kuş gribi alarmı! Kaliforniya’da acil durum ilan edildi

ABD'de kuş gribi alarmı verildi

Hastanın virüsü evinin arka bahçesindeki kümes hayvanlarından kaptığı açıklanırken, yapılan incelemelerde virüsün ABD ve Kanada'da daha önce de insanlara bulaşan "D1.1" tipine rastlandığı aktarıldı.

Son vaka, ABD'de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.