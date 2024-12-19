19 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri ABD’de kuş gribi alarmı! Kaliforniya'da acil durum ilan edildi

ABD’de kuş gribi alarmı! Kaliforniya'da acil durum ilan edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 06:19
ABONE OL
ABD’de kuş gribi alarmı! Kaliforniya’da acil durum ilan edildi

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişi, kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Vakanın ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olduğu açıklanırken, ülkenin Kaliforniya eyaletinde ise salgın riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişinin, kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, 65 yaş üzerinde olan ve kronik sağlık sorunları bulunan hastanın, virüse yakalanmasının ardından solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.

ABD'de kuş gribi alarmı verildiABD'de kuş gribi alarmı verildi

Hastanın virüsü evinin arka bahçesindeki kümes hayvanlarından kaptığı açıklanırken, yapılan incelemelerde virüsün ABD ve Kanada'da daha önce de insanlara bulaşan "D1.1" tipine rastlandığı aktarıldı.

Son vaka, ABD'de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.

ABD'de kuş gribi alarmı verildiABD'de kuş gribi alarmı verildi


KALİFORNİYA VALİSİ: "EYALET ÇAPINDA MÜDAHALE GEREKLİ"
Kuş gribi salgını, ABD'nin Kaliforniya eyaleti yönetimini de alarma geçirdi. 12 Aralık'ta Kaliforniya'nın güneyindeki 4 büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan kuş gribi testlerinin pozitif çıktığını duyuran Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sağlık riski nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı.

ABD'de kuş gribi alarmı verildiABD'de kuş gribi alarmı verildi

Durumun "bölgesel kontrolden eyalet çapında izleme ve müdahaleye geçmeyi gerektirdiğini" kaydeden Newsom, acil durum ilanının vakalara müdahale konusunda esneklik sağlayarak Kaliforniya'nın salgını atlatmasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör