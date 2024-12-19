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Katil İsrail'den bir katliam daha! Gazze'de bir evi bombaladılar: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.12.2024 02:00
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Katil İsrail’den bir katliam daha! Gazze’de bir evi bombaladılar: Ölü ve yaralılar var

İşgalci İsrail, 1 yılı aşkın süredir katliamlarını sürdürüyor. Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladı.

Filistinli Neccar ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 97 Filistinli öldü, 107 bin 244 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor

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uğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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