İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 98. Tümeni'nin Gazze'ye kaydırılacağını duyurdu (AA)



İsrail ordusundan 1 Kasım'da yapılan açıklamada, 98. Tümen kuvvetlerine bağlı komando ve paraşüt birliklerinin "Lübnan'ı hedef alan faaliyetlere başladığını" duyurmuştu.



Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 98. Tümeni'nin Gazze'ye kaydırılacağını duyurdu (AA)



Ancak İsrail ordusu anlaşmayı düzenlediği saldırılarla 228 kez ihlal etti. Söz konusu saldırılarda şu ana kadar 31 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.



Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme çalışmaları sürüyor.