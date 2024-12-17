Şam'daki Kasiyun Dağı neden önemli? "Rejimin hava savunma sistemleri burada" | Dikkat çeken Süleymani detayı
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede birçok noktada kutlamalar yapılırken en çok dikkat çeken yerlerden biri başkent Şam'daki Kasiyun Dağı oldu. Kasiyun Dağı'nın neden bu kadar önemli olduğuna ilişkin A Haber ekranlarında uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında bu noktanın önemine değinilirken programa katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, İran'ın bu noktaya çok önem verdiğini hatta İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Şam'a geldiğinde ilk ziyaret ettiği noktanın Kasiyun Dağı olduğunu söyledi. Sohtaoğlu, devrilen rejimin hava savunma sistemlerinin de burada olduğunu kaydederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.
Rejiminin devrilmesinin ardından ülkede birçok noktada kutlamalar yapıldı. Bu kutlamaların yanı sıra ülkedeki insanların akın ettiği noktalardan biri de başkent Şam'daki Kasiyun Dağı oldu.
Kasiyun Dağı stratejik önemi ile ön plana çıkıyor. Kasiyun Dağı'nın neden bu kadar önemli olduğuna ilişkin A Haber ekranlarında uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında bu noktanın önemine değinilirken programa katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Şam'a geldiğinde ilk ziyaret ettiği noktanın Kasiyün Dağı olduğunu söyledi.
"SURİYE'NİN YENİ PARASINDA KASİYUN DAĞI OLACAK"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Manevi olarak, mitolojik ve dini olarak da birçok kesimin önem verdiği simgesel bir dağ. Muhtemelen yeni Suriye Parasının üstünde de Kasiyun Dağı olacak. Burası Şam'ın 20-15 kilometre kuzeyinde yer alan bir yer. Tepede de vakti zamanında öldürülen Kasım Süleymani geldiği zaman ilk ziyaret ettiği yerlerden birisiydi ama başka açıdandı.
"İRAN'IN EN ÇOK ÖNEM VERDİĞİ NOKTAYDI"
Tepesinde her tarafa hakim olduğu için bir hava savunma sistemi, Şam'ın hava savunma sistemlerinin ana merkezlerinden biriydi. Ama içeride ne var ne yok bilmiyoruz. Ama burası İran'ın tepe olduğu için çok önem verdiği bir yerdi.
"TÜM İNANIŞLARA GÖRE ÖNEMLİ BİR DAĞ"
70 tane peygamber kabrinin bulunduğu söylenir, Habil Kabil cinayetinde kanının hala muhafaza edildiği söylenir o bölüm açık mı kapalı tam bilmiyorum ama. Çok önemli zatlar yatar burada. Çok kadim dönemlerde eski dinlerde, inanışlarda burada hayatını kaybeden peygamberlerin cennete giderken tırmanıp cennete gittikleri dağ olarak tasvip edilir.
Ata Gündüz Kurşun: 2011'den önce insanların buraya gelip nefes aldığı ev 4 bir tarafını izlediği bir tepeydi butası ancak iç savaşla birlikte Suriyelilerin Şamlıların Suriyelilerin buraya girişi yasaklandıç Ama rejime ait unsurlar hem Şam merkezine hem de Duma merkezi ve Dara merkezidneki vatandaşların züerine kurşun yağdırdı. Esad'ınnkaması ile rejimin devrilmesi ile insanlar buraya akın etti.
"ESAD'A AİT ÜSLER VAR"
Biraz daha üst ksımda Esad'a ait üsler var. Muhalifler kimsenin girmesine izin vermiyor. Orada hala Esad'a ait bombardıman yapabilecek, füzeler ve roketlerin olduğunu gördük. Sadece Şam'ı gören bir nokta değil aslında bura. Dera ayaklanmaların olduğu yerdi, Duma'da Esad rejimin hedefi olan ve saldırılar düzenlediği bir yerdi.
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