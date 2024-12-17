Şam'daki Kasiyun Dağı neden önemli? "Rejimin hava savunma sistemleri burada" | Dikkat çeken Süleymani detayı

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Rejiminin devrilmesinin ardından ülkede birçok noktada kutlamalar yapıldı. Bu kutlamaların yanı sıra ülkedeki insanların akın ettiği noktalardan biri de başkent Şam'daki Kasiyun Dağı oldu.

Kasiyun Dağı stratejik önemi ile ön plana çıkıyor. Kasiyun Dağı'nın neden bu kadar önemli olduğuna ilişkin A Haber ekranlarında uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında bu noktanın önemine değinilirken programa katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Şam'a geldiğinde ilk ziyaret ettiği noktanın Kasiyün Dağı olduğunu söyledi.

"SURİYE'NİN YENİ PARASINDA KASİYUN DAĞI OLACAK"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Manevi olarak, mitolojik ve dini olarak da birçok kesimin önem verdiği simgesel bir dağ. Muhtemelen yeni Suriye Parasının üstünde de Kasiyun Dağı olacak. Burası Şam'ın 20-15 kilometre kuzeyinde yer alan bir yer. Tepede de vakti zamanında öldürülen Kasım Süleymani geldiği zaman ilk ziyaret ettiği yerlerden birisiydi ama başka açıdandı.