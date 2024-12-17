ABD ordusu Yemen'in başkentini vurdu
ABD ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli Husilere ait bir komuta merkezine saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesisin, Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ABD savaş gemileri ve ticari gemilere yönelik saldırıların koordine edildiği bir merkez olduğu belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Husilere ait bir komuta ve kontrol merkezine hassas hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi."Hedef alınan tesis, Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerine ve ticari gemilere yönelik saldırılar gibi Husi operasyonlarının koordine edildiği bir merkezdi" denilen açıklamada, "Gerçekleştirilen saldırı, CENTCOM'un ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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