Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer yaşanan depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 73 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, olası tsunami dalgaları konusunda uyarıda bulundu.
Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.
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