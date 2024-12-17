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Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 05:34 Güncelleme: 17.12.2024 06:23
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Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer yaşanan depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 73 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, olası tsunami dalgaları konusunda uyarıda bulundu.

Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıVanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.

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