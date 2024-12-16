Amerikan basınından Türkiye’ye çirkin iftiralar! FETÖ’yü aklayıp MİT’e dil uzattılar!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, Greg Miller imzalı skandal bir araştırma haberi yayınlayarak Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldı. ABD'yi ve Batılı ülkeleri insan haklarında yegane yetkili gören gazete, MİT'in gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarında uluslararası insan hakları sözleşmelerini ihlal ettiğini öne sürdü.

"Türkiye, sürgündeki muhalifleri hedef almak için 11 Eylül sonrası terörle mücadele modelini kullanıyor" başlıklı haberinde gazete, Türkiye'nin terörle mücadelede ABD'nin El Kaide üyelerini yakalamak için kullndığı modeli uygulamakla itham etti. Makalenin "Türkiye'nin iade operasyonları ve sürgünleri hedef almak için terörle mücadele yeteneklerine güvenmesi hakkında daha önce bildirilmemiş ayrıntıları" içerdiğini öne sürdü.

ABD merkezli The Washington Post, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldı, MİT'e çirkin iftiralar attı

Gazete, şu skandal ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin uyguladığı baskıyı terörle mücadele olarak niteleme girişimi, insan hakları örgütleri ve Batılı güvenlik yetkilileri tarafından, hükümetlerin siyasi tehdit olarak gördükleri sürgünlere karşı şiddet ve sindirme kullanmasını ifade eden ulusötesi bir operasyon kampanyasını meşrulaştırma girişimi olarak görülüyor."

MİT'E İFTİRALAR DİZ BOYU

Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranan FETÖ'cü teröristler Kenya'nın başkenti Nairobi'de saklanıyorlardı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu suçluları yakalamak için Nairobi'de eşsiz bir operasyon düzenledi. Washington Post, bu başarılı terörle mücadele faaliyetini "silah zoruyla kaçırılma" ve "zorla Türkiye'ye götürülme" olarak ifade etti.

Ardından gazete, Türkiye'nin yakaladığı FETÖ'lü teröristlere işkence yaptığı yalanını dile getirdi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen (AA)

MİT'in, terörle mücadelesinde resmi iade önlemlerinin başarısız olması durumunda Türk yetkililerin, yakalanan kişilerin "birkaç haftaya kadar zorla kaybedildiği" ve "genellikle zorlama, işkence ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldığı" "gizli operasyonlara başvurduğu" iftirası atıldı.

ABD YAPINCA MEŞRU TÜRKİYE YAPINCA YASA DIŞI OLDU

Gazete MİT'in yaptığı terörle mücadele operasyonlarının ABD'nin 11 Eylül sonrası El Kaide üyelerine çektiği yurtdışı operasyonlarına benzetti.

Washington ve müttefiklerinin 11 Eylül sonrası çabaları, El Kaide'yi ortadan kaldırmada ve ABD'de daha fazla saldırıyı önlemede büyük ölçüde başarılı olduğunu söyleyen gazete, "Ancak uzun süredir var olan yasa ve normlardan uzaklaşarak, kampanya drone ile hedefli cinayetler, CIA'nın gizli bölgeleri ve işkence, Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde yargılanmadan süresiz gözaltı, ABD ordusunun Irak'taki Ebu Garib hapishanesinde tutuklulara uyguladığı vahşice muamele ve ABD'nin dünya çapındaki kendi iade operasyonlarıyla ilişkilendirildi." ifadelerine yer verdi.

e, ABD ve CIA güçleri, Afganistan'da gizli operasyonlar yürütüyor (Arşiv)

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BÖYLE AKLADILAR

FETÖ terör ögrütünün 2016 yılında 250 Türk vatandaşını katlettiğini görmezden gelen gazete, örgütü "münzevi bir din adamı olan Fethullah Gülen tarafından kurulan bir İslam hareket" olarak tanımladı.

Türkiye'nin ABD hükümetine ve Fderal Mahkemye'ye sunduğu yüzlerce "delil dosyasını" yok sayan The Washington Post, "ABD, Gülen'in iadesi taleplerini, kendisinin veya örgütün herhangi bir yasayı ihlal ettiğine dair kanıt bulunmadığı gerekçesiyle reddetti." dedi ve örgütü güzellemeye şöyle devam etti:

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen (AA)

"Türkiye'de yasaklı olmasına rağmen örgüt uluslararası alanda geniş bir şekilde yayılmış, onlarca ülkede hayır kurumları ve okullar kurmuştur."

TERÖRİST ELEBAŞINA SÜRGÜN GÜZELLEMESİ

Washington Post yalanlarına devam etti. Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'den kaçmasını bir sürgün olarak niteledi. Washington Post, "Gülen, Pensilvanya'daki bir yerleşkede sürgünde onlarca yıl geçirdikten sonra 20 Ekim'de bir ABD hastanesinde öldü." ifadelerini kullandı.